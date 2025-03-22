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Yalı Çapkını Final Öncesi Duygusal Anlar

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YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE SÜRPRİZLER DEVAM EDİYOR

Cuma akşamları Star TV ekranlarında milyonları ekran başına toplayan Yalı Çapkını dizisinde sürprizler arka arkaya geliyor. Yeni bölüm, her hafta olduğu gibi bu geceye de damga vururken, uzun zamandır seyircinin beklediği olay nihayet yaşanmış oldu.

DİZİ FINAL HAZIRLIĞI YAPIYOR

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını, bu sezon reytinglerde belirgin bir düşüş yaşayarak rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu durum, dizinin bu sezonda ekranlara veda etme hazırlığını yaptığını gösteriyor.

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