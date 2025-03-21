Yalı Çapkını’nda Üzücü Sahne Final Öncesi

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE SÜRPRİZLER BİTMİYOR

Cuma akşamları Star TV’de milyonları ekrana çekmeyi sürdüren Yalı Çapkını dizisi, sürprizlerle dolu bölümleriyle dikkat çekiyor. Her hafta olduğu gibi yeni bölümüyle geceye damga vuran dizide, uzun zamandır beklenen bir olay nihayet gerçekleşiyor.

DİZİDE FİNAL KAPIDA

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını, bu sezon reytinglerde önemli düşüşler yaşadı. Rakiplerinin gerisinde kalan dizi, bu sezon ekranlara veda etmeye doğru ilerliyor.