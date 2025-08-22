Yalova’dan Bozcaada’ya Giden Tekne, Bulundu

ÇALIŞMALAR 18. GÜNÜNE GİRDİ

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açılan teknesi parçalanmış ve yarı batık şekilde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, 18’inci gününde sürerken, yük gemisinin sürtme izlerinin yer aldığı bölgeden ve Yukay’ın parçalanmış teknesindeki izlerin bulunduğu yerden alınan örnekler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

BOYA KALINTILARI KARŞILAŞTIRILDI

Yapılan inceleme sonucunda, Yukay’ın parçalanan teknesi ile “Arel 7” isimli geminin ön tarafındaki sürtme izlerinde bulunan boya kalıntılarının eşleştiği bildirildi.

KIVANÇ TATLITUĞUN İFADESİ ALINDI

Diğer yandan, Halit Yukay’ın arkadaş olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da bu soruşturma çerçevesinde ifade verdi. Arama çalışmalarına katılan Tatlıtuğ’un, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Adliyesi’ne çağrıldığı belirtiliyor. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, bu görüşme sırasında hattın aniden kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı “yetkisizlik” kararıyla dosyanın kazanın gerçekleştiği Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve çeşitli emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler katılıyor. Bu çalışmaların 10’uncu gününde, Yukay’ın teknesinin koltuğunun bulunduğu Çanakkale’nin Karabiga beldesi kıyılarında Sahil Güvenlik ekipleri yoğunlaşan çalışmalar yaparken, deniz polisi de Balıkesir’in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taraması gerçekleştirmekte.