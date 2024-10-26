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Yanan Araçtan Son Anda Kurtuldular

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OTOMOBİLİN TAKLA ATIŞI VE YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen bir kazada, takla atarak ağaçlık alana düşen bir otomobil alev aldı. Araçta bulunan karı koca, pencereden çıkarak kurtulmayı başardı. Olay, gece saat 00.00 sıralarında Köseköy Salim Dervişoğlu caddesi üzerinde gerçekleşti. 41 LJ 055 plakalı Opel marka araçla seyir halindeki O.A., virajı alamayınca takla atarak ağaçlık alana düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ YARDIM İÇİN GELDİ

Sürücü O.A. ve eşi T.A., araçtan pencereden çıkarak kurtulduktan kısa bir süre sonra araçta yangın çıkmaya başladı. Yangının duyulması üzerine 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa zamanda olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı olan T.A.’yı Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE POLİS İNCELEMESİ

Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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