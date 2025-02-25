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Yanan TIR’a Hızlı Müdahale Yapıldı

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Olayın Gelişimi

Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde hareket eden Osman A. yönetimindeki silis kum yüklü TIR, Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne yaklaşırken arka sağ tekerliği tutuşmaya başladı. Sürücü, alevleri gördüğünde hemen aracı yolun sağ tarafına çekti.

İlk Müdahale

Yangına ilk müdahaleyi sürücü ve çevrede bulunan diğer araçlardaki vatandaşlar gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını aracın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Aldığı Önlemler

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Bu gelişme üzerine polis, Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolunda geniş çerçevede önlem aldı.

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