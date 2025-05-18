Yangın Bitişikteki İş Yerlerine Sıçradı

YANGIN ANI VE NEDENİ

Karaağaç Mahallesi’nde bulunun yöresel ürünlerin satıldığı Buğday Meydanı’ndaki bir lokantada, saat 14.00 sıralarında elektrik kontağı nedeniyle çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek, çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE VE KONTROL

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, Erzincan Belediyesi’ne mensup itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İş yerlerinin çoğunun ahşap olması ve bitişik durumda bulunması sebebiyle yangına Ek olarak Emniyet Müdürlüğü’nün toplumsal olaylara müdahale aracı olan TOMA ile havalimanı itfaiye ekipleri de destek olarak gönderildi. Ekiplerin gösterdiği yoğun çabanın sonucunda yangın kontrol altına alındı.

VALİ’DEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Hamza Aydoğdu, yaklaşık 20 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti. Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile birlikte olay yerinde bulunan Aydoğdu, esnafın yanıcı maddelerin tahliye çalışmalarına da katkı sağladığını ifade etti. Vali Aydoğdu, “Yangının lokantadan çıktığı tahmin ediliyor. Burası yöresel ürünlerin satıldığı bir meydan. Ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. Çok şükür can kaybı yok” diye belirtti.