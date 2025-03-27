Yangın Çıkan Otelin Müdürü Gözaltında

YANGIN OLAYI VE KURBANLARI

Oteller Bölgesi’ndeki bir otelde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye çeşitli kamu kurumlarından 110 personel sevk edilerek yangın söndürüldü. 1982 yılında açılan otelin, denetimlerde tespit edilen eksikliklerden dolayı kapatıldığı öğrenildi. Yangında yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin bulunmadığı ifade edildi. Yangın sonucunda, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) ve eşinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AVUKATLIK VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bilirkişi oluşturulması talimatı verdi ve olay yerine bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki savcı görevlendirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için makine, elektrik mühendisinden ve itfaiye görevlisi dahil beş kişiden oluşan bir bilirkişi ekibi oluşturulduğu bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yangının çıkış sebebi ile sorumluların tespitine yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü jandarma tarafından gözaltına alındı. Otel müdürünün, yangın öncesinde Usta ailesiyle tesisin arka kısmındaki bir kafeteryada mangal yaptığı ve ardından otelden ayrıldığı iddia edildi. Yangının ilk anlarına dair çevredeki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı, bu kayıtlarda 05.22’de küçük bir alevin görülmesinin ardından 05.23’te yangının hızlı bir şekilde yükseldiği görülüyor.

Otelin 2 Ocak’ta basit konaklama belgesinin iptal edilmesinin ardından, Osmangazi Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 2 Şubat’ta iptal edildiği bildirildi. Bunun üzerine otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından, Osmangazi Belediyesi tarafından 10 Şubat’ta yeni ruhsat verildiği öğrenildi. Ayrıca, Uludağ Alan Başkanlığı’nın otelin yangın tedbirleri konusunda kontrol talep ettiği, itfaiye tarafından yapılan denetimlerde eksikliklerin belirlenerek 27 Ocak’ta rapor hazırlandığı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen itfaiye raporunun 7 Şubat’ta Osmangazi Belediyesi’ne ulaştırıldığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

MİLLİ SPORCU BERKİN USTA

Yahya Usta’nın örnek alarak 2,5 yaşından itibaren kayak yapan milli sporcusu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 21’inci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etti. 2021’de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası’nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye’yi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda temsil eden yedi sporcudan biriydi. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde verdiği röportajda, “Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim” demişti. Berkin Usta, uluslararası müsabakalara katılmak için çaba gösterdiğini dile getirmişti. Bu trajik olayda, Berkin Usta’nın dün akşam sosyal medya üzerinden Uludağ’dan bir video paylaştığı görülüyor.