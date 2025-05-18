Yangın Faciasında Korkunç Ayrıntılar Var

BOLU KARTALKAYA’DAKİ YANGINDA KAYIPLAR VE YARALILAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın sonucunda 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi ise yaralandı. Yangınla ilgili hazırlanan iddianamede olayın detayları da gözler önüne serildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN DURUMU

İddianamede, yangında hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kaçmaya çalışırken pencereden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca yaralanan 133 kişiden 7’sinin de kurtulmaya çalışırken yükseklikten atlayarak kemik kırığı yaşadığı ifade edildi.

YANGININ HIZLA YAYILMASI

Yangına dair hazırlanan iddianamede facianın nedenlerini açıklayan ihmaller sıralandı. Bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, yanıcı malzemeler ve petrokimyasal ürünlerin yangının yayılmasını artırdığı vurgulandı.

YANGIN GÜVENLİĞİDEKİ AKSAMALAR

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na ait olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı ve katlardaki yangın alarm butonları ile siren sistemlerinin yangınla eriyerek işlevsiz hale geldiği kaydedildi. Ayrıca binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, can kaybını artıran önemli faktörlerden biri olduğu ifade edildi. Her katta yangın panosu olması, bazı panoların yangın tüpleriyle donatılmış olması, duman detektörleri ve yangın tahliye planlarının yer alması, yangın etkisiyle buton ve siren sistemlerinin eridiği belirtilerek, bu durum dikkat çekti.

İTFAİYE MÜDAHALESİNE ENGELLER

Bilirkişi raporunda, binanın yerleşim açısından acil durumlarda itfaiyenin müdahaleye imkân tanımadığı, yanında ve arkasında itfaiye erişimi için yolların bulunmadığı bildirildi. Grand Kartal Otel binasının zemin kat dâhil kaçış uzaklıklarının binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen mesafeleri aştığı kaydedildi.

KAÇIŞ İMKÂNLARINDAKİ SORUNLAR

Raporda ayrıca, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının düzensiz yerleştirildiği, 3 Ekim 2022 tarihinden itibaren yangının yaşandığı 21 Ocak 2025 tarihine kadar görevli veya sözleşmeli bir İSG uzmanının bulunmadığı ifade edildi. İlgili rapor, kaçış için yeterli sayı ve kapasitede çıkış imkânı ile kaçış merdiveninin eksikliğini, mevcut tahliye kapılarının acil çıkış özellikleri taşımadığını vurguladı.