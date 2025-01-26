Yangın Felaketi Sonrası 5 Kişiye Gözaltı Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle alay edildiği iddiası üzerine resen bir soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Başsavcılık, yeni yapılan açıklamada gözaltı kararı alınan toplam 5 kişi olduğunu ve ilerleyen tespitlerle birlikte yeni gözaltıların olabileceği bilgisini paylaştı.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA VE KAYITLAR

Yapılan açıklamada, “Sosyal medyada gündeme gelen ‘Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi’ olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul’da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup buradan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” denildi.

BAKAN TUNÇ’TAN TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin aileleriyle dalga geçilmesi iddiasıyla ilgili olarak, “İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti ve “Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez” dedi.