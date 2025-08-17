Yangın, Kent Ormanında Söndürüldü

YANGIN ÜZERİNE HIZLI MÜDAHALE

Yangın, Umuttepe mevkiindeki Kent Ormanı’nda meydana geldi. Ormanda yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hızla yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor.

GENİŞ ALANA YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat boyunca süren çalışmaları sonucunda yangını geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alıyor. Şu an için ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının ardından yanan alan dron ile görüntüleniyor.