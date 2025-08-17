Gündem

Yangın, Kent Ormanında Söndürüldü

YANGIN ÜZERİNE HIZLI MÜDAHALE

Yangın, Umuttepe mevkiindeki Kent Ormanı’nda meydana geldi. Ormanda yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hızla yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor.

GENİŞ ALANA YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat boyunca süren çalışmaları sonucunda yangını geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alıyor. Şu an için ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının ardından yanan alan dron ile görüntüleniyor.

Tribünler O. G. Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

Beşiktaş taraftarlarının bazıları, Eyüpspor zaferinin ardından sahaya inen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i ıslıklarla protesto etti.
Antalya’da Eski Eş Saldırısı: 2 Yaralı

Cezaevinden salınan bir kişi, eski eşi ve onun erkek arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılardan biri ağır olmak üzere toplam iki kişi hastaneye kaldırıldı. Araştırmalar devam ediyor.

