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Yangın Merdiveni Girişleri Yeniden Açıldı

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HASTANE YÖNETİMİ YANGIN MERDİVENİ GİRİŞLERİNİ KAPATTI

Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içmesi nedeniyle hastane yönetimi bazı yangın merdivenlerinin girişlerini plastik kablo kanalları ile vidalayarak kapattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, geniş tepki aldı. Bu durum üzerine yetkililer konu ile ilgili hemen bir çalışma başlattı.

KANALLAR SÖKÜLDÜ VE ENGELLER KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde söz konusu plastik kanallar söküldü ve yangın merdivenlerinin önünde bulunan engeller kaldırıldı. Bu durum, hastane içinde güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (DHA)

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