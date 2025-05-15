Yangın öncesi Doğal Gaz İhbarı

DOĞAL GAZ KOKUSU İDDİASI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Turgay Gezgin, eşinin olaydan önce kendisine “Doğal gaz kokusu var” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getirdi. Ancak, kendisinin herhangi bir sorun tespit etmediğini söyledi. Gezgin, yangının meydana geldiği gece balkonda bulunduğunu, eşinin ise salonda olduğunu ifade etti. Eşinin saat 03:30 sıralarında doğal gaz kokusu hissetmesi üzerine yaptığı kontrolde herhangi bir gaz kaçağı bulamadığını savundu.

İDDİALAR VE ÇELİŞKİLER

Fatma Gezgin, ezan okunmadan önce sahur hazırlığı yapmak için mutfağa geçti. Bu sırada Turgay Gezgin, üzerini değiştirerek itfaiyeye gitmek üzere evden ayrıldı. Gezgin, saat 07:00 sularında eve kısa bir süreliğine döndüğünü ve içeri girmeden önce montunu alarak çıktığını, evde hiçbir doğal gaz, is veya duman kokusu hissetmediğini iddia etti. Ancak savcılık, onun eve giriş saatleriyle ilgili çelişkili ifadeler verdiğini ortaya koydu. Önce 07:00’de eve geldiğini belirten Gezgin, ardından 08:00-08:10 arasında apartman dairesinin önünde bulunduğunu ifade etti.