Yangın Sonrası Bulunan İki Ceset Şok Etti

Olay, saat 17.15 civarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddedeki beş katlı binanın zemin katında yer alan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yangın kontrol altına alındıktan sonra iş yerini inceleyen sağlık ekipleri, silahla vurulmuş iki kişinin cesedini tespit etti. Yapılan incelemelerde cesetlerin Şükrü Yılmaz (45) ve İsmail Akın’a ait olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Şükrü Yılmaz’ın cesedinin koltukta, İsmail Akın’ın ise elinde silahıyla yerde bulunduğu konfirm edildi.

ADLİ TIP’A KALDIRILDILAR

İlgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.