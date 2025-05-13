Yangın Şüphesiyle T.G. Gözaltında!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aydın’da, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. T.G., yangını çıkarma ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alınıyor.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, T.G.’ye olası bağlantısı sebebiyle sevgilisi F.T.’yi de gözaltına aldı. Her iki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Yeşil Mahalle’de, 18 Mart’ta T.G.’nin evinde çıkan yangında, eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.’nin olay sırasında evde bulunmadığı ifade ediliyor. Gece mesaisinden dönen T.G., eşi ve çocuklarının yangında hayatını kaybettiği haberini alınca baygınlık geçirmişti.