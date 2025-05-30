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Yangında 78 kişi hayatını kaybetti

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YANGIN OLAYI VE HAYAT KAYBI

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın, 78 kişinin yaşamını yitirmesine ve 133 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu trajik olayla ilgili olarak 32 kişi hakkında bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi.

IDDIANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, 13 şüpheli için her birine bin 998’er yıl hapis cezası talep ediliyor. Bunun yanı sıra, 19 kişi hakkında da 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu durum, yangın nedeniyle üst düzey sorumluluk taşıyanların adalet önüne çıkarılması açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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