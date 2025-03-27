Yangında Hayatını Kaybeden Üç Kişi

ULUDAĞ’DA YANGINDA HAYA KAYBI ARTIMI

Sabah saatlerinde Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan yangında ölü sayısı üç kişiye ulaştı. Milli Kayakçı Berkin Usta, babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta, tatil için bulundukları otelde çıkan yangının kurbanı oldu. Yangın, sabah 06.00’da meydana geldi.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otelde başladı. Alevler kısa sürede tüm yapıya yayıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve milli sporcu oğlu Berkin Usta yaşıyor.

FİKRİYE USTA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangından ağır yaralı olarak çıkarılan Fikriye Usta, acil müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anne ile birlikte Usta ailesinin üç ferdi de hayatını kaybetmiş oldu. Berkin Usta’nın sosyal medya hesabından 10 saat önce Uludağ’dan yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

KAYAK CAMİASI DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Berkin Usta, Türk kayak sporunun gelecekteki önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Babası Yahya Usta, kayak sporuna yıllarını vermiş ve pek çok sporcu yetiştirmiş bir kişi olarak biliniyor. Kayak camiası, bu acı kayıpla derin bir üzüntü yaşıyor. Spor federasyonları ve dernekler taziye mesajları yayımladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Otel yönetimi tarafından ise henüz bir basın açıklaması yapılmadı.