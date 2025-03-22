Yangında Ordu’da Ahşap Ev Küle Döndü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkiinde korkutucu bir yangın olayı yaşandı. Sultan ve Abdullah Karayiğit çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, aniden yükselen alevlerle birlikte durum çok tehlikeli hale geldi. Yangın başladığında Karayiğit çifti, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte kendi çabalarıyla dışarı çıkarak hayatlarını kurtardı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Ahşap yapısı nedeniyle yangın çok kısa sürede evin tamamını sardı. Olayı gören komşular, durumu yetkililere bildirerek itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesine yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti ve başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak bu üzücü yangın sonucunda ev tamamen küle döndü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı bilgisi edinilirken, olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.