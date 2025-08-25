Yangınlar, Kıyak ailesini tehdit ediyor

5 GÜNDE 4 KEZ YANGIN ÇIKTI

Bolu Dağı’nda yer alan Yeşiltepe köyünde Kıyak ailesinin evi, sadece 5 günde 4 kez yangın geçirdi. İlk yangın, 19 Ağustos gecesi meydana geldi ve aile bireylerinin müdahaleleri sayesinde, yangın büyümeden söndürüldü. 24 Ağustos tarihine kadar, aile evde toplamda 3 kez daha yangınla karşılaştı. Bu kısa zaman diliminde çıkan yangınlarda, evin duvarı, gardırobun içi ve iki bazanın kenarları yandı. Aile, bu yangınları kendi olanaklarıyla söndürmeyi başardı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Yangınların neden kaynaklandığına dair kesin bir delil bulamayan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri, araştırmalarında herhangi bir sonuca ulaşamadı. Kıyak ailesinin, 2020 yılında da nedeni tespit edilemeyen bir yangın sonucunda evlerini kaybettikleri, iki yıl sonra ise mevcut konuma yeni bir ev inşa ettikleri öğrenildi.

YANGINA SEBEP OLACAK BİR UNSUR YOK

Ev sahibi Kadir Kıyak, “Geçen salı akşamı kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim ve odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık,” şeklinde ifade etti. Kıyak, sabah odadaki diğer bazanın yandığını belirterek, “Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok,” dedi.