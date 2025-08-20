“Yanlış Alarm Verdi Deprem Ağı!”

DEPREM AĞI YANLIŞ ALARM VERDİ

Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması yine yanlış alarm veriyor. Balıkesir’de meydana gelen sarsıntıyı daha büyük göstererek, 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak duyurmuştu. Şimdi ise Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremin 5.5 olarak bildirildiği iddia ediliyor.

uykusuz KALAN BİNLERCE İNSAN

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Uygulamanın telefonlara düşen yüksek sesli alarmı, deprem merkezinden kilometrelerce uzaktaki birçok şehirde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.

kullanıcılardan tepki VAR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; gerçeği yansıtmayan bu bildirim, sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde büyük tepkilere yol açtı. Kısa süre içinde 5 binden fazla kişi, yaşadıkları panik ve uykusuzluktan dolayı şikayet etti. Kullanıcılardan bazı tepkiler şöyle oldu:

– “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.”

– “Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.”

– “Ortada hiçbir şey yokken gecenin bir vakti öten uygulama insana ağzını bozdurur.”

– “Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.”

uygulama güven KAYBEDİYOR

Birçok kullanıcı, uygulamanın güven kaybetmeye başladığını belirterek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi. Daha önce de 12 Haziran’da benzer bir hatanın yaşandığını belirten kullanıcılar, aynı durumun tekrar etmesinin endişe verici olduğunu düşünüyor.