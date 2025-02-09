Yanlış Araca Bindi, Yangın Çıktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, Kepez ilçesinde yer alan Teomanpaşa Mahallesi 2220 sokakta, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tamirci olarak çalışan Ali F., evinden çıktıktan sonra komşusunun ‘geç çalışıyor’ diye bıraktığı otomobili çalıştırdı.

YANGIN VE MÜDAHALE GİRİŞİMİ

Bir süre sonra otomobilden duman yükselmeye başladı. Bunun üzerine Ali F., hemen bir binadan kendisine uzatılan hortumla yanan alevleri söndürmeye çalıştı. Aynı zamanda yangını gören diğer mahalle sakinleri de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.