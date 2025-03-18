Yanlış Bilgiyle Düzenlenen Saygı Duruşu

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU: YANLIŞ BİLGİYLE BAŞLADI

Bulgaristan Birinci Ligi takımlarından Arda Kardzhali, Pazar günü Levski Sofya ile yaptığı maç öncesinde eski futbolcusu Petko Ganchev için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ancak, çok geçmeden Ganchev’in hayatta olduğu öğrenilince kulüp, ciddi bir hata yaptığını anladı ve hemen özür açıklaması yayımladı. Bu olay, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

KULÜPTEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Maç öncesinde Arda Kardzhali ve Levski Sofya oyuncuları, orta sahada toplanarak Petko Ganchev’in anısını saygıyla andı. Ancak düzenlenen bu törende, kulüp Ganchev’in vefatına dair yanlış bir bilgiye dayanarak hareket etti. Maç devam ederken gerçekler ortaya çıktı ve kulüp yetkilileri hatayı telafi etmek için hızla harekete geçti. Kulüp resmi sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “PFC Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev’e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda’nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz.” Ancak, hatanın nasıl oluştuğuna dair henüz net bir bilgi açıklanmadı.

SPOR CAMİASINDA ŞAŞKINLIK

Levski Sofya ile 1-1 berabere biten maçta meydana gelen bu hata, Bulgaristan futbol tarihinde nadir olarak yaşanan bir durum olarak kaydedildi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, kulübün bu yanlış bilgiyi doğrulamadan kabul edişini eleştirirken, Ganchev’in hayatta olduğunu öğrenmek törene katılanların içini rahatlattı. Fakat bu skandal, organizasyon süreçlerindeki eksiklikleri ön plana çıkardı.