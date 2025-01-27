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Yanlış Teşhis: İdrar Yolu Yerine Kanser

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BEL AĞRISI BELİRGİNLEŞİYOR

Birleşik Krallık’taki Berkshire bölgesinde yaşayan Zoe Gardner-Lawson, geçtiğimiz ağustos ayında aniden belinde yoğun bir ağrı hissetmeye başladı. Genelde ‘zinde ve sağlıklı’ bir yaşam süren Zoe, bu bel ağrısı nedeniyle alarma geçti. Bu sebeple aile hekimine telefonla randevu aldı. Ancak 36 yaşındaki Zoe, bir ay boyunca ağrıları şiddetini artırmasına rağmen defalarca antibiyotik tedavisi gördü.

Zoe, üçüncü antibiyotik dozunu almasına rağmen vücudunda herhangi bir değişiklik hissedemedi. Aksine, durumu daha da kötüleşti ve sırt ağrısı karnına yayılmaya başladı. Eylül ayında bel ağrılarından dolayı yatağa bağımlı hale gelince ailesinin hekimi ona acil servise yönlendirdi.

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