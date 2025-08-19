Yapay Rahimle Robot Bebekler Doğacak

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİSİ OLgunlaşMA AŞAMASINDA

Çin’de Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” ulaştığını belirtiyor. Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” diyor. New York Post’un aktardığına göre, robotun karnında yer alacak yapay rahimde, bebek tüpten aldığı besinlerle büyüyecek ve yapay amniyotik sıvı içinde gelişimini sürdürecek. Dokuz ayın sonunda canlı bir bebeğin doğacağı ifade ediliyor. Prototipin gelecek yıl yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl gerçekleşeceğine dair bilgiler henüz netleşmedi.

ETİK VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Dr. Zhang, fikrin tamamen yeni olmadığını ve daha önce bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içerisinde haftalarca yaşatmayı başardığını hatırlatıyor. Ancak bu gelişme, beraberinde önemli etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getiriyor. Guangdong eyalet yetkilileriyle politika ve yasa taslakları üzerinde görüşmeler yaptığını ifade eden Zhang, teknolojinin artan kısırlık oranlarına (2007’de yüzde 11,9 iken 2020’de yüzde 18) bir çözüm olabileceğini düşünüyor. Ancak buna karşı çıkan bazı uzmanlar, teknolojiyi “sorunlu” olarak değerlendiriyor. Eleştiriler, anne ile bebek arasındaki doğal biyolojik süreçlerin bilim tarafından kopyalanamayacağı yönünde.

HAMİLELİK ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

2022 yılında Philadelphia Çocuk Hastanesi’ndeki araştırmacılar, bu tür bir teknolojinin hamileliği “hastalıklı bir süreç” gibi nitelendirebileceği konusunda uyarıda bulundu. Diğer yandan bazı uzmanlar, yapay rahimlerin kadınları hamilelik ile ilgili risklerden kurtarabileceğini ve bedensel yükleri ortadan kaldırarak kadınların özgürleşmesine yardımcı olabileceğini savunuyor.