Yapay Rahimler Bebekleri Doğuracak

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİSİ OLUNMUŞ AŞAMADA

Çin’deki Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” ulaştığını ifade ediyor. Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” diyor. New York Post’un haberine göre, robotun karnında bulunan yapay rahimde, bebek tüpten alacağı besinlerle gelişimini sürdürecek ve yapay amniyotik sıvı içinde büyüyecek. Dokuz ayın sonunda canlı bir bebeğin doğması bekleniyor. Prototipin gelecek yıl yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl gerçekleşeceği konusundaki ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

ETİK VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Dr. Zhang, bu fikrin tamamen yeni olmadığını ve daha önce bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içinde haftalarca yaşatmayı başardığını hatırlatıyor. Ancak bu teknoloji, beraberinde önemli etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getiriyor. Guangdong eyalet yetkilileriyle politika ve yasa taslakları üzerinde görüşmelerde bulunduğunu belirten Zhang, teknolojinin, Çin’de artan kısırlık oranına (2007’de yüzde 11,9 iken 2020’de yüzde 18) bir çözüm olabileceğini savunuyor. Öte yandan, bu teknolojiyi eleştiren uzmanlar, “sorunlu” olarak nitelendiriyor ve anne ile bebek arasındaki doğal biyolojik süreçlerin bilim tarafından kopyalanamayacağını ileri sürüyor.

HAMİLELİĞİN GELECEĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

2022’de Philadelphia Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, bu tür bir teknolojinin hamileliği “hastalıklı bir süreç” gibi algılatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Diğer yandan, bazı uzmanlar yapay rahimlerin kadınları hamilelik risklerinden kurtarabileceğini ve bedensel yükten arındırarak özgürleştirebileceğini savunuyor.