Yapay Rahimlerle Bebekler Doğacak

Çin’de Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” geldiğini belirtti. Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” diye ifade ediyor. New York Post’un haberine göre, robotun karnında bulunacak yapay rahimde bebek, tüpten alacağı besinlerle büyüyecek ve yapay amniyotik sıvı içinde gelişimini sürdürecek. Dokuz ayın sonunda ise canlı bir bebeğin doğacağı belirtiliyor. Prototipin gelecek yıl yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla satışa çıkmasının planlandığı aktarılıyor. Fakat embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl olacağı konusunda henüz detaylar netleşmiş değil.

Zhang’ın Vurguladığı Gelişmeler

Dr. Zhang, fikrin tamamen yeni olmadığını, daha önce bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içinde haftalarca yaşatmayı başardığını hatırlatıyor. Ancak bu gelişmenin büyük etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtiliyor. Guangdong eyalet yetkilileriyle teknoloji ile ilgili politika ve yasa taslakları üzerine görüştüğünü söyleyen Zhang, söz konusu teknolojinin Çin’de artan kısırlık oranına (2007’de yüzde 11,9 iken 2020’de yüzde 18) çözüm olabileceğini savunuyor.

Uzmanların Çeşitli Görüşleri

Ancak bu teknolojiye karşı çıkan uzmanlar, durumu “sorunlu” olarak niteliyor. Eleştiriler, anne ile bebek arasındaki doğal biyolojik süreçlerin bilim tarafından tam olarak kopyalanamayacağı yönünde. 2022’de Philadelphia Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, bu tür bir teknolojinin hamileliği “hastalıklı bir süreç” gibi gösterebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan bazı uzmanlar, yapay rahimlerin kadınları hamilelik risklerinden kurtarabileceğini ve bedensel yükü ortadan kaldırarak özgürleştirebileceğini düşünüyor.