Yapay Zekâ Destekli Vergi Mücadelesi Başlıyor

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı adımlar atarak gelecek iki yıl için bir strateji belirlemek için çalışmalara başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle hazırlayacağı “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Strateji Eylem Planı” ile vergi kayıplarını azaltmayı ve ekonomide şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ ALAN OLACAK

Eylem Planı’nın temel odak noktalarından biri, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin etkin kullanımı olacak. Bu doğrultuda, Bakanlık ilgili taraflardan öneriler topluyor. Gelen önerilere göre, teknolojik altyapıyı güçlendirecek ve denetim süreçlerini hızlandıracak yeni adımlar atılacak.

Plan çerçevesinde, akaryakıt ve tütün kaçakçılığı gibi ekonomiye zarar veren faaliyetler de dikkatle incelenecek. Kaçakçılıkla mücadelede önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve mevcut denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kayıt dışılığın önlenmesi, kamu gelirlerini artıracak ve sektörel adaleti sağlamaya katkı sunacak.

Eylem Planı’nın diğer önemli bir başlığı ise kayıt dışı istihdam. İş gücü piyasasında şeffaflığı artırmak ve çalışan haklarını korumak amacıyla kayıt dışı istihdamı azaltacak somut önlemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adım aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

SÜREÇ GERICİ VE ÖNERİ TOPLAMA AŞAMASINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, planın hazırlanmasında geniş bir iş birliği yaklaşımı benimsedi. İlgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden gelen öneriler, yol haritasının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynayacak. Önerilerin toplanmasının ardından, 2025-2026 dönemini kapsayan stratejinin detayları kamuoyuyla paylaşılacak.