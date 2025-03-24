Yapay Zekâ İle Vergi Kayıplarına Son

DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ STRATEJİLER

Hükümet, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede sağlam bir adım atarak önümüzdeki iki yıl için strateji oluşturma çalışmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, kamu kurumları ile özel sektör iş birliği içinde hazırlanacak “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Strateji Eylem Planı”, vergi kayıplarını azaltmayı ve ekonomide şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE VERGİ KAÇAKLARINA SON

Eylem Planı’nın temel odaklarından biri, vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemek için dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin etkin kullanımı olacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Bakanlık bu kapsamda ilgili taraflardan öneriler topluyor. Gelen önerilere göre, teknolojik altyapıyı güçlendirecek ve denetim süreçlerini hızlandıracak yenilikler hayata geçirilecek.

Plan çerçevesinde, akaryakıt ve tütün kaçakçılığı gibi ekonomiye olumsuz etkide bulunan faaliyetler inceleme altına alınacak. Kaçakçılıkla mücadelenin güçlendirilmesi için önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve mevcut denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi bekleniyor. Bu alanlarda kayıt dışılığın engellenmesi, kamu gelirlerini artırır ve sektörel adaleti sağlar.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE HEDEFİ

Eylem Planı’nın önemli başlıklarından biri de kayıt dışı istihdam konusu. İş gücü piyasasında şeffaflığı sağlamak ve çalışanların haklarını korumak amacıyla, kayıt dışı istihdamı azaltacak somut önlemler hayata geçirilecek. Bu adımlar, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, planın hazırlanmasında geniş bir iş birliği yaklaşımı benimsiyor. İlgili kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinden gelen öneriler, yol haritasının şekillenmesinde belirleyici unsur olacak. Önerilerin toplanmasının ardından, 2025-2026 dönemini kapsayan stratejinin detayları kamuoyu ile paylaşılacak.