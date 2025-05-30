Yapay Zeka İşleri Yok Edecek Mi?

YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİLERİ

Yapay zeka (AI), iş hayatını köklü bir şekilde değiştiriyor. Ancak bu dönüşüm, bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Anthropic’in kurucusu Dario Amodei, Axios’a yaptığı açıklamada, AI’ın önümüzdeki 1-5 yıl içerisinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerinin yarısını yok edebileceğini ve bu durumun ABD’de işsizlik oranını yüzde 20’ye kadar yükseltebileceğini öngördü. Bu rakam, pandeminin zirve dönemindeki yüzde 14.7 oranına yaklaşan bir seviyeyi gösteriyor.

BEYAZ YAKALILAR İÇİN CİDDİ UYARI

Amodei, yapay zekanın yalnızca düşük vasıflı işleri değil, aynı zamanda yüksek eğitim gerektiren uzmanlık pozisyonlarını da tehdit ettiğini dile getirdi. “AI, neredeyse tüm zihinsel işlerde insanlardan daha iyi hale geliyor” şeklinde konuşan Amodei, geçmişte yaşanan teknolojik değişimlerin aksine, eğitimli çalışanların yeni işlere sorunsuz geçiş yapmasının bu sefer mümkün olmayabileceğini belirtti. Yükseköğretim mensupları ve ekonomistler de bu konuda benzer uyarılar yapıyor. Ancak bu öngörünün bir AI şirketi liderinden gelmesi, tehdidin ciddiyetini artırıyor.

OTOMASYONUN YÜKSELİŞİ

Anthropic’in verilerine göre, kullanıcıların yüzde 60’ı AI’yı iş gücünü desteklemek amacıyla kullanırken, yüzde 40’ı insan gücünü tamamen ikame etmek için tercih ediyor. Fakat bu oran giderek otomasyon lehine kayıyor. Amodei, “Bu kez durum farklı. AI, yıllarca eğitim gerektiren uzmanlık işlerini de ele geçirebilir” ifadeleriyle doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi mesleklerin bile tehdit altında olabileceğine dikkat çekti. Amodei, “Yapay zekayı kullanmayı öğrenin” diyerek, bunun bireylerin çalışma süreçlerinde daha üretken olmalarını sağlayacağını ve iş dünyasında kalabilmek için önemli olduğunu vurguladı.