Savaş alanında “yazılım” krizi gündeme geldi! Pentagon’un en gizli birimlerinde şu günlerde tek bir endişe bulunuyor: “Ya yapay zeka kritik bir anda devreyi kapatırsa?” Anthropic ve diğer teknoloji şirketlerinin askeri sistemlere entegre ettiği “etik filtreler” Amerikan askerlerinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. İşte Silikon Vadisi’nin Pentagon üzerindeki teknolojik baskısının arka planı…

ALGORİTMALAR SAVAŞI ETKİLİYOR

Gelen raporlara göre, Anthropic gibi devlerin geliştirdiği yapay zeka modelleri (LLM), ordunun hedef belirleme sistemlerine entegre edildi. Ancak burada büyük bir tehlike söz konusu: Şirketler, bu yapay zeka yazılımlarına “öldürücü güç kullanımına engel olma” kodları yerleştirdi! Bu, yapay zekanın bir hedefin vurulmasını “etik dışı” bulması durumunda, askerin önündeki ekranı bloke edebileceği veya veri akışını durdurabileceği anlamına geliyor!

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Pentagon’un şahin unsurları bu duruma tepki gösteriyor: “Bu bir milli güvenlik sorunudur!” ABD’li askeri yetkililer ise savaşın kurallarının ancak yasalar ve anayasa tarafından belirleneceğini, San Francisco’daki bir şirket yönetim kurulunun bu konuda karar veremeyeceğini savunuyor. AI Teknoloji devleri ise “Biz sadece ticari amaçla ürün piyasası sürüyoruz, etik sorumluluklarımız var” şeklinde bir duruş sergileyerek savaşın dışına çekilmeye çalışıyor.

İRAN OPERASYONUNDA SİSTEM HUSUSİYETLERİ

Şok edici bir iddia ise, İran operasyonu sırasında kullanılan bazı yapay zeka sistemlerinin, sivil kayıp riskini algıladığı anda “hata raporu” vererek kasıtlı bir yavaşlama gerçekleştirdiği yönünde. Bu “yazılım freni”, operasyonun hızını düşürdü ve Amerikan askerlerinin tehlikeye girdiği iddialarını doğurdu.

PENTAGON’UN YENİ STRATEJİSİ

Silikon Vadisi’ndeki bu “etik” meselelere karşı Washington hızlı bir adım atıyor. Pentagon, ticari firmalardan bağımsız, tamamen askeri amaçlarla kullanılacak bir yapay zeka modeli geliştirmek için milyarlarca dolarlık bir bütçe ayırdı. Ancak bu dev sistemin kurulumu uzun yıllar alabilir. Bu süreçte, ABD Ordusu teknoloji devlerine bağımlı kalmaya devam edecek.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Şimdi sorulması gereken önemli bir konu var: Yapay zeka acımasız bir katil mi olmalı, yoksa etik değerleri olan bir “vicdan” mı taşımalı? Eğer Silikon Vadisi, kendi değer yargılarını ve ticari kaygılarını dikkate alarak bu kilitleri yerleştirdiyse; İranlı siviller için olumlu bir durum doğmuş olur. Ancak madalyonun diğer yüzünde, bu “etik kısıtlamalar” nedeniyle hedef haline gelen ve operasyon kabiliyeti daraltılan Amerikalı askerlerin güvenlik açılarından oldukça sorunlu bir durum ortaya çıkıyor.

GELECEK SENARYOLARI

Sonuç olarak, insanlık için endişe verici bir senaryo şu: Hiçbir etik kuralı olmayan, önüne çıkan her şeyi yok etmeye programlı bir yapay zeka savaş alanlarına girdiğinde neler olacağı. Tüm bu gelişmeler, insan ve makine arasındaki ince çizgide “son kararı kimin vereceği” tartışmasının gelecek yılların en önemli küresel mücadelesi olacağını gösteriyor.