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Yapay Zekanın Yaratıcılığı Sınıfta Kaldı

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YAPAY ZEKANIN YARATICILIĞINA GÜVEN AZALIYOR

Tek bir tuşa basarak resim oluşturabilen, senaryo yazabilen ve araştırma yapabilen yapay zekaların yaratıcılığı konusunda güvenin sarsıldığı bir araştırma yayımlandı. Yapılan araştırmada, okuyucuların beğendiği hikayelerin yapay zekalar tarafından üretildiğini öğrendiklerinde, metinleri olumsuz bir şekilde değerlendirmeye yöneldikleri gözlemlendi. Bu da yapay zeka tarafından yaratılan içeriklerin algısının olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

İŞTEN ÇIKARMA KARARINDAN VAZGEÇİLDİ

Polonya’da, çalışanlarını işten çıkararak programlarını yapay zekaya teslim etmeyi planlayan bir radyo kanalı, gelen tepkiler sonrası bu kararından geri döndü. Bu durum, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerinin sorgulanmasına neden oldu ve organizasyonların yapay zeka entegrasyonu konusundaki yaklaşımlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı.

ÖNEMLİ

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“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımını duyurdu. Başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Detaylar ve başvuru ekranı için bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve bugün saat 15.00'te ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

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