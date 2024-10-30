Yapay Zekanın Yaratıcılığı Sınıfta Kaldı

YAPAY ZEKANIN YARATICILIĞINA GÜVEN AZALIYOR

Tek bir tuşa basarak resim oluşturabilen, senaryo yazabilen ve araştırma yapabilen yapay zekaların yaratıcılığı konusunda güvenin sarsıldığı bir araştırma yayımlandı. Yapılan araştırmada, okuyucuların beğendiği hikayelerin yapay zekalar tarafından üretildiğini öğrendiklerinde, metinleri olumsuz bir şekilde değerlendirmeye yöneldikleri gözlemlendi. Bu da yapay zeka tarafından yaratılan içeriklerin algısının olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

İŞTEN ÇIKARMA KARARINDAN VAZGEÇİLDİ

Polonya’da, çalışanlarını işten çıkararak programlarını yapay zekaya teslim etmeyi planlayan bir radyo kanalı, gelen tepkiler sonrası bu kararından geri döndü. Bu durum, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerinin sorgulanmasına neden oldu ve organizasyonların yapay zeka entegrasyonu konusundaki yaklaşımlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı.