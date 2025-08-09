Yaralı Kişiye 1 Milyon Tazminat

DAVACI YARALANMASI ÜZERİNE AÇILAN DAVADA MAHKEME KARARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, İstanbul’da halı sahada maç yaparken dengesini kaybeden bir kişinin yaşadığı yaralanmayı değerlendirdi. Oyun sırasında düşerek saha tellerinin yanındaki beton duvara kafasını çarpan davacı, kafatası çatlaması nedeniyle beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve tedavi süreci iki ay boyunca yoğun bakımda sürdü. Bu sebeple, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan davacı, halı saha işletmesine tazminat davası açtı.

Dava sürecinde halı sahayı işleten taraf, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahalelerine engel olunduğunu ve hemen 112 acil servisten ambulans çağrıldığını belirtti. Ayrıca, olaydan 5 ay önce yenilenen saha hakkında, olabilecek yaralanmalara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını ve dolayısıyla sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

MAHKEMEDEN TAZMİNAT KARARI

Yargılama sürecinde mahkeme, dosyaya sunulan bilirkişi raporunu baz alarak “davalının tam kusurlu olduğu” sonucuna vardı. Olay neticesinde davacının meslekte kazanma gücünde yüzde 16 oranında kayıp yaşadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında mahkeme, davanın kabulüne karar verdi ve halı saha işletmesini 1 milyon 61 bin 830 lira maddi tazminat, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.