Yaren Kayboldu, Ailesi Endişeli!

YAREN DOĞAN KAYBOLDU

Eskişehir’de, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Ihlamurkent Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 18 yaşındaki Yaren Doğan kayboldu. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrası, polis ekipleri genç kızın bulunması için çalışmalar başlattı.

AİLESİNİN ENDİŞELERİ ARTMIŞ DURUMDA

Doğan’ın yakınları, ekiplerin çalışmaları sürerken, kendisini gören veya bir bilgi sahibi olanların 112 Acil Servis’e haber vermelerini istedi. Yaren Doğan’ın babası Rıza Doğan, kızının ilk defa böyle bir davranışta bulunduğunu belirtti. Kızının gitmeden önce evde bıraktığı nota değinerek, “Kafasında birisinin olduğunu düşünüyorum. Onu motosiklet almak için ikna etmeye çalışıyordum. Gitmeden önce bir not bırakmış. Notunda, ‘Eğer motosiklet alırsanız ve sağ kalırsam saklayın. Eğer sağ kalamazsam, bunu herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara verin. Beni ölü bulursanız, bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın’ gibi ifadeler yer alıyor” dedi.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER HAKKINDA BİLGİLER VAR

Baba Doğan, kızının hiçbir sorununun olmadığını ve önümüzdeki yıl sınavlara hazırlanacağını da vurguladı. “Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an ondan haberdar değiliz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum” şeklinde içini dökerek, “Sütlüce Mahallesi’nde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olduğuna dair söylentiler var” dedi. Ayrıca, Yaren Doğan’ın son olarak Orhan Oğuz Caddesi’nde bir pastane önünde görüldüğü ve güvenlik kameralarının kayıtlarının olduğu öğrenildi.