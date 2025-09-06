Yaren Kayıp, Ailesi Endişeli!

Eskişehir’de, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan 18 yaşındaki Yaren Doğan kayıplara karıştı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri, genç kızı bulmak için hemen çalışma başlattı.

AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE

Polisin çalışmaları devam ederken, Yaren Doğan’ın yakınları, onu gören veya herhangi bir bilgi sahibi olanların 112 Acil Servis’e haber vermesini istedi. Yaren Doğan’ın babası Rıza Doğan, kızının daha önce böyle bir şey yapmadığını belirtti. Kendisinin, ayrılmadan önce eve bir not bıraktığını ifade eden baba, “Kafasına birisinin girdiğini düşünüyorum. Ben ona motosiklet alacaktım. Notta, ‘Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın’ ifadeleri yer alıyordu” dedi.

Baba Rıza Doğan, “Herhangi bir sorun sıkıntısı yoktu, seneye sınava hazırlanacaktı. Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Kızımın, Sütlüce mahallesinde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olduğu yönünde söylentiler var” şeklinde konuştu. Diğer yandan, Yaren Doğan’ın en son Orhan Oğuz Caddesi’nde bir pastanenin önünde görüldüğü ve bu anların güvenlik kamerası kayıtlarında bulunduğu öğrenildi.