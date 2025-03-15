Yaren Leylek Türkiye’ye Döndü

LEYLEK GÖÇÜ BAŞLADI

Leyleklerin yıl boyunca Afrika’dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına doğru göç yolculuğu süreci başladı. Bu dönemde Türkiye’de tanınan Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla bazı kaygılara yol açtı. Ancak beklenen buluşma sonunda gerçekleşti. Yaren leylek, 14. yılında Adem Yılmaz’ın teknesine kondu.

ADAM YILMAZ’IN SEVİNCİ

Adem Yılmaz, günlerdir gözünü yollarda tuttuğunu ifade etti. Eşi “Naz” leyleğin gelmesinin ardından, “Yaren” leyleğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getiren Yılmaz, “Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren’e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi.” şeklinde konuştu.