Yargıtay, Cemal Avcı Davasını Bozdu

DAİMİ YARGILAMA SÜRECİ

Muğla ilinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i Temmuz 2020’de katleden Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı dava, 2022’de sona ermişti. Muğla’daki yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sonrasında haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıklar ise beraat etmişti.

YARGITAY’IN İKİ KARARI DA BOZMASI

İzmir İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Dosya bir kez daha temyiz edilince, Yargıtay bu iki kararı da bozdu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Yargıtay, Cemal Metin Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan değil, “niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme” suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Karara 5 kişilik heyetten iki üye muhalefet şerhi koydu.

GÜLTEKİN AİLESİNDEN AVUKATIN TEPKİSİ

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, karara karşı tepki gösterip “Dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir” dedi. Avukat, eğer karar kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı’nın 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti. Bu durumda, eğer kendisine 12 yıl hapis cezası verilirse, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 7 yıl cezaevinde kalacağını, üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verilirse, aynı uygulama sonrası 11 yıl cezaevinde kalabileceğini vurguladı.

PINAR GÜLTEKİN’İN KAYBI VE CİNAYETİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesi Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulununca, Pınar Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarıldı ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, başlangıçta suçlamaları kabul etmemesine rağmen, deliller ortaya çıktığında Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü ve cesedini yaktıktan sonra ormanlık alana attığını itiraf ederek tutuklandı. Kardeşi Mertcan Avcı da, telefonda tespit edilen sinyaller nedeniyle tutuklandı, ancak duruşmalar sırasında tutuksuz yargılanmaya devam etti. Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı, ancak cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürüldü. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti ve süreç devam etti.