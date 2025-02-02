Yargıtay, Cemal Metin Avcı Kararını Bozdu

YARGILAMA SÜRECİNİN GELİŞİMİ

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Temmuz 2020’de katledilmesi ile ilgili olarak sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı dava, 2022 yılında sonuçlanmıştı. Muğla’daki yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak bu cezasını 23 yıla düşürmüştü. Mertcan Avcı ve diğer sanıklar ise beraat etmişti.

İZ İZİNİ YARGITAY BOZDU

İzmir İstinaf Mahkemesi, bu ilk kararı bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi. Ancak dosya temyiz edilince Yargıtay, iki kararı birden bozdu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Yargıtay, Cemal Metin Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karara, 5 kişilik heyette bulunan iki üye muhalefet şerhi koydu.

AVUKAT EPÖZDEMİR’DEN TEPKİ

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, karara itiraz ederek, “Dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.” dedi. Bu karar kesinleşirse, Cemal Metin Avcı’nın 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti. “Eğer kendisine 12 yıl ceza verilirse, şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulamalarından sonra 7 yıl cezaevinde kalacak. Üst sınır olan 18 yıl ceza alması durumunda ise, 11 yıl cezaevinde yatacak.” şeklinde ekledi.

PINAR GÜLTEKİN’İN KAYBOLUŞU VE OLAYIN GELİŞİMİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra ablasıyla telefon görüşmesi yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulununca başlatılan çalışmalar sonucunda, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarıldı ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüpheli olarak gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, başta suçlamaları reddetse de daha sonra Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü ve cesedini yakarak ormanlık alana attığını itiraf etti. Kardeşi Mertcan Avcı da delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı. Yargılama sürecinde Mertcan Avcı’nın tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı. Gültekin’in davasının on üçüncü duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürüldü. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’nın 23 yıllık cezasını ve kardeşi Mertcan’ın beraat kararını itiraza taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapis cezası almasına karar verdi.