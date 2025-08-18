Yargıtay’dan Sıfır Araç Değişimi Kararı

DÜZENLENEN YARGITAY KARARI

Yargıtay’dan sıfır otomobil alan bireyleri etkileyen yeni bir hüküm duyuruldu. Karara göre, Ankara’da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre bir araç satın aldı. Ancak aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler tespit etti. Bu durumu ilgili firmaya bildiren vatandaş, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığını, cila işlemi yapıldığında lekelerin geçeceğini” duydu. Ancak cila sonrası lekelerin geçmemesi üzerine, aracın hatasız ve sorunsuz bir başka araçla değiştirilmesini isteyen müşteri, bayi tarafından ret cevabı aldı.

AÇTIĞI DAVA

Bu gelişmelerin ardından Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran vatandaş, otomobilin ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız bir şekilde teslim edildiğini öne sürerek davanın reddedilmesini istedi.

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız bir biçimde değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında, araçtaki sorunun “gizli ayıp” niteliğinde olduğu ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağı belirtildi. Karara itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararının uygun olduğunu teyit etti. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

AYIP TESPİTİ

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına dikkat çeken Yargıtay kararında şunlar yer aldı: “Aracın kaportasındaki boya atmalarının hala devam ettiği, gizli ayıp niteliğinde olduğu ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.”