Yargıtay, Dicle Elektrik Davasını Değerlendirdi

KAÇAK ELEKTRİK DAVASI YARGITAY’A TAŞINDI

Şanlıurfa’da, Mustafa Arslantatar adına abonelik olmamasına rağmen, iki tutanak tutulup kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla açtığı davayı Yargıtay’a götürdü. İlk derece mahkemesi, davacının Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullandığına dair sunduğu delillerin değerlendirilmesi sırasında hukuken yanlış işlem yaptığı gerekçesiyle davayı reddetti. Mahkeme, davacı aleyhine karar verirken, ispat yükümlülüğünün davalıya değil, davacıya ait olduğuna hükmetti.

DAVALI ŞİRKET DELİLLER SUNDU

Dicle Elektrik ise, kaçak elektrik faturalarına itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin gerçekleştirildiğini, tutanakların düzenlenip, kaçak elektrik kullanımının fotoğraflarla belgelendirildiğini savundu. Bu iddialarla davanın reddi yönünde yapılan itirazlar öne sürüldü.

Yargıtay, ispat yükümlülüğünün davalıda olduğunu belirleyerek, böyle bir yanılgı sonucu ispat yükünün ters çevrilmesiyle davanın reddedilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğunu söyledi. Davacı lehine olduğu karar, ilk derece mahkemesinin aldığı kararın kanun yararına bozulmasına yöneldi.

Dava sürecinin bundan sonraki aşamasında, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın verdiği uyarılara uygun şekilde karar alabilir veya mevcut kararında direnebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uymayı tercih ediyor.