Yargıtay, Dicle Elektrik’i Uyardı

YARGITAY’A TAŞINAN KAÇAK ELEKTRİK DAVASI

Şanlıurfa’da davacı Mustafa Arslantatar, adına herhangi bir abonelik olmamasına rağmen kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla iki tutanak düzenlendi. Bu duruma ilişkin davayı Yargıtay’a taşıdı. İlk derece mahkemesi, davacının Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullandığına dair delilleri değerlendirirken hukuki olarak yanlış bir işlem yaptığı gerekçesiyle davayı reddetti. Mahkeme, davayı açan tarafın, davalının ispat yükümlülüğünün bulunmadığına, ispatın davacı tarafından yapılması gerektiğine karar verdi.

DAVA SONUCUNDA TESPİTLER

Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına gerekli süre içerisinde itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin yapıldığını, tutanakların düzenlendiğini ve durumun fotoğraflarla belgelendiğini öne sürdü.

USUL VE KANUNA AYKIRILIĞIN TESPİTİ

Yargıtay, ispat yükünün davalı şirkette olduğunu belirterek, davanın reddine neden olan yanılgılı değerlendirmenin usul ve kanuna aykırı olduğunu tespit etti. Bu durumda, Yargıtay, davacının lehine, karar üzerinde etkili olmamak kaydıyla ilk derece mahkemenin kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN GELECEK ADIMLARI

Bundan sonraki aşamada, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarılarına göre yeniden karar verme ya da verdiği karara direnme hakkına sahip. Genel olarak ilk derece mahkemelerin, Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyma eğiliminde olduğu görülüyor.