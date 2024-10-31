“Yargıtay İntihar Davasında Cezayı Onadı”

GÖKHAN ARGIN’IN CEZASI ONANDI

Iğdır’da intihar eden Aleyna Ağgül’ün (18) ölümüne neden olduğu düşünülen Gökhan Argın’ın (41) cezası Yargıtay tarafından onandı. “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” notu bırakan genç kız, 30 Eylül 2021 tarihinde bulundu. Aleyna’nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Gökhan Argın gözaltına alındı. İlk başvurusunda adli kontrol ve imza şartıyla serbest bırakılan Argın, savcılığın itirazı sonucunda yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA SONUCUNDA TALEP EDİLDİ

Gökhan Argın’ın yargılanması, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile başladı. İlk duruşmada “İyi hal indirimi” yapılmaması talep edildi. Mahkemeye SEGBİS ile katılan Argın, avukatlarının savunmaları sonucu tekrar duruşmaya ertelendi. Argın, üçüncü duruşmada suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Ancak mahkeme heyeti, onu ‘Cebir ve tehdit ile intihara yönlendirme’ suçundan müebbet hapse mahkum etti, ayrıca ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 ay ve ‘Şantaj’ suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırdı.

BARO’DAN AÇIKLAMA

Yargıtay’ın kararını onamasının ardından, Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Büşra İleri, “Adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz” dedi. Konuşmasında cezasızlık politikalarının görülmediğine ve cinsel şiddetle mücadelede gereken önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Kadın cinayetlerine karşı mücadelelerinin süreceğini belirten İleri, kadın hakları için gereken adımların atılmasını talep etti.