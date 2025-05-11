Yargıtay Nafaka İçin Karar Verdi

EMSEL KARARA İMZA ATILDI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önemli bir karara imza attı. Davacı vekili, anlaşmalı boşanma kapsamında müvekkilinin davalıya aylık 1500 dolar yoksulluk nafakası ödenmesine karar verildiğini belirtti. Ancak davacının zamanla mali durumunun kötüye gittiğini ifade ederek, dava konusu nafakanın kaldırılmasını veya 850 lira seviyesine indirilmesini talep etti. Davalı vekili ise davanın iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı olduğunu belirterek reddini istedi. Bunun gerekçesi olarak, davacının mevcut eşini aldatması nedeniyle boşandığını öne sürdü.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR VERDİ

İlk derece mahkemesi, dosya incelemesi sonucunda davanın kısmen kabulü ile davalının lehine aylık 1000 dolar yoksulluk nafakası belirledi. Ayrıca, 22.12.2021 tarihli ek karar ile nafaka davalarında reddedilen talepler üzerinden vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine karar verdi. Davalı vekili, bu ek karar üzerine itirazda bulundu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NAFAKAYI ARTIRDI

Bölge Adliye Mahkemesi, kararında davacının TL üzerinden emekli aylığı aldığını ve boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren döviz bakımından kur farkları ve ekonomik göstergeler nedeniyle nafakanın Türk Lirası olarak uyarlanması gerektiğini ifade etti. Kadın yararına tahsis edilen aylık 1500 dolar nafaka, 05.01.2021 tarihinden itibaren Türk Lirası olarak aylık 2500 TL’ye uyarlanmasına hükmedildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu. Bozma gerekçesinde, davacının sahip olduğu gelir ve kayıtlar incelendiğinde, mali durumunun yüksek olduğu tespit edildi. Bu nedenle, başvuru sonrasında her iki tarafın ekonomik durumu arasında büyük bir değişim olmadığını belirtti.

DAHA ÖNCEKİ DURUMUN DEVAM ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yargıtay, davacının kabul ettiği nafakanın aradan geçen süre zarfında ödeme kabulünün devam ettiğini, ekonomik durumlarını da etkileyen olağanüstü bir değişiklik olmadığını vurguladı. Yargıtay, nafakanın indirilmesine dair yapılan başvurunun geçersiz olduğunu ifade ederek, davanın reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU GÜNDEMDE

Dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakası kapsamındaki durumları belirleyerek, tarafların ekonomik gelişimlerine karşı karşılaştırma yaptı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını onadı ve davacının gelir düzeyinin yüksek olduğunu belirtti.

NAFAKANIN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Yargıtay, davalının fiilleri arasında dengenin bozulmadığını savunarak, nafakanın Türk Lirası olarak ödenmesine karar verdi. Davacının gelir durumu ile nafaka alacaklısının menfaati arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, böyle bir durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Sonuç olarak, döviz cinsinden belirlenen yoksulluk nafakasının Türk Lirası olarak ödenmesine karar verilmesi uygun bulunmuştur.