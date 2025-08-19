Yargıtay, Paylaşımı Suç Saydı!

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları ilgilendiren bir karar verdi. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında yayınladı. Bu duruma ilişkin yapılan şikayet sonucu, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI SONRASI BERAAT

Yerel mahkeme, davayı ele alarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak bu karardan sonra sanığın avukatı tarafından yapılan istinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan temin edilmesi nedeniyle sanığın eyleminin suç oluşturmadığına karar vererek beraat kararı çıkardı.

DOSYADA YARGITAY İNCELEMESİ

Şikayetçilerin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a götürüldü. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesindeki “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu tanımına girdiğini belirtti ve istinaf mahkemesinin beraat kararını bozdu.

TCK 136.MADDESİNE VURGU

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkalarına verilmesi veya yayılması, TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç olarak tanımlandı. Kararda, herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması mümkün olan kişisel bilgilerin de “kişisel veri” kapsamında değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca, “Kişisel verilerin, bulunduğu yerden alınarak başka bir nesne üzerine taşınarak tekrardan kullanılabilmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilmelidir.” denildi. Olayda, şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından gerçekleştirilen paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” sayıldığı da kaydedildi.

HAPİS CEZASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Kararda, “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde hata yapılarak sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi. TCK’nın 136. maddesinde ise, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.