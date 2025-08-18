Yargıtay, Sıfır Araç Değişim Kararı Verdi

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sıfır otomobil satın alanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Ankara’da yaşayan bir birey, bayiden sıfır kilometre bir araç aldı. Ancak, aldığını araçta kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler olduğunu fark etti. Durumu firmanın yetkililerine bildiren vatandaş, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yanıtını aldı. Ancak cila işlemi yapıldığında lekeler geçmeyince, hatasız bir başka araçla değişim talebinde bulunan araç sahibinin isteği bayi tarafından reddedildi.

DAVA ve OLAY GELİŞİMLERİ

Ardından, vatandaş Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak otomobilin ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini istedi. Davalı şirket, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderildiğini savunarak davanın reddini talep etti. Ancak mahkeme, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız şekilde değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, araçtaki sorunun “gizli ayıp” olduğunu belirtti ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağını ifade etti.

MEVCUT KARARIN ONANMASI

Karara itiraz edilmesi üzerine, dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararını onayladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de temyiz incelemesinde bu değişim kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına dikkat çekildi.

HUKUKİ GEREKÇELER

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.”