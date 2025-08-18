Yargıtay, Sıfır Araç Değişimi Onadı

YARGITAY’DAN SIFIR ARAÇ ALANLARA YENİ KARAR

Yargıtay, sıfır otomobil satın alanları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Ankara’da yaşayan bir birey, bayiden sıfır kilometre bir araç edindi. Ancak, aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler bulunduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine ileten vatandaş, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yanıtını aldı. Ancak cila işlemi sonrasında lekeler geçmeyince, araç sahibi hatasız ve sorunsuz başka bir araçla değişim yapılmasını talep etti. Bu istek, bayi tarafından geri çevrildi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Bunun üzerine vatandaş, Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nde dava açarak, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız bir şekilde teslim edildiğini savunarak davanın reddini talep etti.

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacının haklı olduğuna karar vererek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini hükmetti. Mahkeme, araçtaki sorunun “gizli ayıp” niteliğinde olduğuna ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceğine dikkat çekti. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen “misliyle değişim” kararını onayladı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

AYIP KULLANICI HATASINDAN KAYNAŞMIYOR

Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı vurgulandı. “Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir” ifadeleri ile kararın gerekçesi açıklandı.