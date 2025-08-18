Yargıtay, Sıfır Araç Değişimini Onadı

YARGITAY’IN YENİ KARARI

Yargıtay, sıfır otomobil satın alan kişileri etkileyen önemli bir karara imza attı. Ankara’da bir vatandaş, bayiden sıfır kilometre bir araç aldı ancak aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler tespit etti. Durumu firma yetkililerine ileten alıcı, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yönünde bir yanıt aldı. Cila uygulamasından sonra lekelerin geçmemesi üzerine, araç sahibinin hatasız ve sorunsuz bir araçla değiştirilmesi talebi bayi tarafından kabul edilmedi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından, vatandaş Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nde dava açarak aracın ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu belirterek lekelerin giderebileceğini ve davanın reddini istedi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NİN KARARI

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı buldu ve aracın ayıpsız bir şekilde değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, araçtaki sorunun “gizli ayıp” olarak nitelendirildiğini ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın sağlanamadığını ifade etti. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararını onayladı.

YARGITAY’DAN ONAY

Temyiz sürecini değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, aracın ayıplarının kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını vurguladı. Ayrıca, “Aracın kaportasındaki boya atmalarının hala devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete uygun olduğu anlaşılmaktadır” ifadesine yer verdi. Davalı vekilinin temyiz itirazları da reddedilerek kararın onanmasına hükmedildi.