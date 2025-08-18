YARGITAY, SIFIR ARAÇ DEĞİŞİMİNİ ONADI

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, sıfır otomobil satın alanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Ankara’da yaşayan bir birey, bayiden sıfır kilometre bir araç alıyor. Ancak, aldığı otomobilin kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler bulunduğunu fark ediyor. Durumu firma yetkililerine bildiren tüketici, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” cevabını alıyor. Ancak cila uygulamasından sonra lekelerin geçmemesi üzerine, hatasız ve sorunsuz başka bir araçla değişim talep eden vatandaşın isteği bayi tarafından karşılanmıyor.

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

Bu gelişmeler üzerine, mağdur olan tüketici Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep ediyor. Davalı şirket, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderildiğini savunarak, davanın reddedilmesini istiyor. Ancak Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi gerektiğine hükmediyor. Mahkeme, araçtaki sorunun “gizli ayıp” niteliğinde olduğunu belirtiyor ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağını ifade ediyor.

Karara itiraz edilmesi üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararını haklı bularak onaylıyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de, değişim kararını hukuka uygun buluyor ve onaylıyor. Yargıtay kararında, aracın ayıbının kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı vurgulanıyor. “Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.” şeklinde ifadelere yer veriliyor.