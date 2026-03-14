Yargıtay Üyeleri İçin Seçim Süreci Tamamlandı

yargitay-uyeleri-icin-secim-sureci-tamamlandi

YARGITAY İÇİN SEÇİM GÜNÜ GELDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK), 8 Yargıtay üyesinin seçimi gerçekleştirildi.

BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçim sonuçlarını sosyal medya aracılığıyla açıkladı ve yeni Yargıtay üyelerini duyurdu.

8 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Yargıtay üyeliğine seçilen isimler arasında Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı yer aldı.

TEBRİK ETTİ

Gürlek, “Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kızılcahamam’da Otonom Kaza: Hostes Hayatını Kaybetti, 15 Yaralı

Kızılcahamam'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada bir otobüs hostesi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Gündem

Siber Suç Operasyonu: 94 Şüpheli Tutuklandı

Interpol, dünya genelinde gerçekleştirilen büyük bir siber suç operasyonunda, "aşk dolandırıcılığı" gibi suçlarla ilişkili binlerce IP adresini devre dışı bıraktı.
Gündem

Sırbistan Gümrüğünde Bin 374 Euro Ele Geçirildi

Sırbistan'da kontrol sırasında bir gurbetçinin üstünden 374 bin euro bulundu. Ele geçirilen bu miktarın, 18 milyon 918 bin TL'ye eşit olduğu bildirildi.
Gündem

Pentagon’un Orta Doğu’ya Yeni Askeri Görevi Açıklandı

Hürmüz Boğazı'na 5 bin deniz piyadesi gönderileceği iddia edilirken, ABD Savunma Bakanı, İran'ın yeni mayın döşediğine dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Gündem

ABD Ve İsrail’in İran’a Yönelik Askeri Harekatı

ABD, İran'ın saldırılarına karşı koymak ve maliyetleri azaltmak için Ukrayna yapımı 10 bin önleyici İHA'yı Orta Doğu'ya gönderdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.