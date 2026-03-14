Yargıtay Üyeleri İçin Seçim Süreci Tamamlandı

YARGITAY İÇİN SEÇİM GÜNÜ GELDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK), 8 Yargıtay üyesinin seçimi gerçekleştirildi.
BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçim sonuçlarını sosyal medya aracılığıyla açıkladı ve yeni Yargıtay üyelerini duyurdu.
8 YENİ ÜYE SEÇİLDİ
Yargıtay üyeliğine seçilen isimler arasında Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı yer aldı.
TEBRİK ETTİ
Gürlek, “Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.