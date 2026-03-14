Yargıtay Üyeliklerine 8 Yeni İsim Belirlendi

YARGITAY ÜYELİKLERİNDEN SEÇİM SONUÇLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) 8 yeni Yargıtay üyesinin seçimi gerçekleştirildi.
BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yeni seçilen üyeleri duyurdu. Seçim sonucunda Yargıtay üyeliklerine; Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı’nın seçilmesi gerçekleşti.
BAKANIN TEBRİK MESAJI
Bakan Gürlek, yeni Yargıtay üyelerine yönelik olarak, “Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.