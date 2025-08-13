ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA GENCİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında gençlere yönelik güçlü mesajlar verdi. “AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı. Gençlerin bir araya getirici olmaları gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, bölmek yerine birleştirici bir anlayışla çalışmalarını istedi.

YENİ ÜYELERLE GÜÇLENİYORUZ

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve etkili gençlik yapılanması olduğunu belirterek, gençlerin siyasi adresinin AK Parti olduğunu ifade etti. Sadece üç ayda ailelerine “130 bin yeni üye katıldı” bilgisini paylaşan Erdoğan, “Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak” dedi.

GÜVENİRİZ, GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIRIZ

Erdoğan, gençlere hitaben, “Sevgili gençler, sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü teminatısınız. Genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. Ben sizlere güveniyorum” ifadelerini kullandı. Tarihsel bağlamda gençlerin büyük devrimlerdeki rolüne dikkat çekerken, Türkiye’nin geleceğini onlarla birlikte inşa edeceklerinin altını çizdi.

BİRLİKTE ZORLUKLARI AŞTIK

23 yıl boyunca Türkiye’yi yönettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Yarının 24’üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik” şeklinde konuştu. Ayrıca “Terörsüz Türkiye’yi sabırla inşa ediyoruz. Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşallah biz teslim edeceğiz” dedi.

MUHALEFETE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, muhalefeti de eleştirdi. “CHP Genel Başkanı’nın gündemi rüşvet düzeniyle uğraşmak yerine AK Parti Gençlik Kolları’na sataşmak olmuş” dedi. Siyasi kalitenin artırılmasının şart olduğuna dikkat çeken Erdoğan, muhalefetin boş konuştuğunu belirtti. CHP’li vatandaşların da işlediği yolsuzluklardan dolayı rahatsız olduklarına işaret etti.

BATILI KANALLARA ŞİKAYET YERİNE DAYANIŞMA

Son olarak, “Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir” sözleriyle muhalefeti eleştiren Erdoğan, partinin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ve dayanışmayı güçlendireceklerini vurguladı. “24 yılın birikimleriyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz” ifadesiyle konuşmasını tamamladı.