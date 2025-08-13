ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDA GENÇLERE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı’ndaki kapanışta önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında gençlerin “emanete leke bulaştırmayacak”, millete mahçup etmeyecekleri vurgusunu yaptı. Gençlerden, dünya gençliğine örnek olmalarını beklediklerini dile getirerek, “Unutmayın, bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız” şeklinde mesaj verdi.

PARTİYE YENİ ÜYELERİN KATILIMI

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu ifade etti. Gençlerin siyasi adresinin AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, “Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti” dedi. Ayrıca, “Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak” şeklinde konuştu.

GENÇLERE GÜVENİYORUM

Erdoğan, gençlerin hem ülkesinin hem de partisinin güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak, “Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tarihin en büyük devrimlerinin gençlerle yapıldığını hatırlatan Erdoğan, gençlerin bu salondaki ruhla Mekke’ye doğru ilerleyeceklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

23 yıldır Türkiye’yi yönettiklerini belirten Erdoğan, yarın 24’üncü yaşlarını gururla kutlayacaklarını söyledi. Zorlu yolculukta engelleri birlikte aştıklarını ifade ederek, “İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi. Terörsüz Türkiye’yi inşa etme kararlılıklarını da dile getirerek, “Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşallah biz teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı’nın gündemdeki konulardan uzaklaşarak, AK Parti Gençlik Kolları’nı hedef almasına tepki gösterdi. “Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok” diyen Erdoğan, “Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP’nin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekerek, “CHP ahtapotun kollarından kurtulacak” dedi.

BATILI KANALLARA ŞİKAYET YANLIŞ

Erdoğan, batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenlerin, AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi veremeyeceklerini belirtti. “Sayın genel başkan, AK gençlikle uğraşmaktan artık vazgeçsin” diyerek, partilerinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade etti, dayanışmalarını güçlendireceklerini vurguladı.